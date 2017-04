El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha afirmat avui que en la seva relació amb els inversors internacionals i les agències de rating, han planejat els darrers anys tres riscos sobre l'economia: el rescat, Catalunya i les possibilitats electorals de Podem. De Guindos ha afirmat que "no hi ha hagut rescat, Catalunya és i seguirà sent part d'Espanya i Podem no ha arribat al poder".El ministre ha assegurat que "a Catalunya li anirà millor seguir com fins ara" i ha dit que no s'ha trobat cap interlocutor internacional que hagi vist positivament la possibilitat que Catalunya se separés d'Espanya. De Guindos sí que ha dit que "el govern central haurà d'escoltar molt més i haurem d'analitzar els plantejaments que se'ns facin". Ha afirmat que "si un Govern no respecta la legalitat, entrem en un terreny perillós".El ministre, convidat pel Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP), ha intervingut sobre la "Consolidació del nou model de creixement de l'economia espanyola davant dels reptes de l'economia mundial". De Guindos ha estat acompanyat pel president de la SEBAP, Miquel Roca, i per Isidre Fainé, que l'ha presentat, precisament a l'auditori de Caixabank, que és on es fan els actes del Cercle Financer.De Guindos ha dibuixat avui un horitzó positiu de l'economia global, però envoltat de riscos. Un d'ells és el proteccionisme, que està tornant a aflorar, sense esmentar concretament la nova administració nord-americana. També ha esmentat el canvi de política monetària als EUA, que deixarà enrere les tendències expansionistes pròpies de la magnitud de la crisi. Com a tercer factor de risc, ha assenyalat l'elevat nivell del deute públic, que es combina amb una productivitat encara insuficient.Ha subratllat el creixement de l'economia europea, que ha mostrat les seves potencialitats. De Guindos ha esmentat també aquí els núvols que apareixen en l'horitzó, el primer d'ells el Brexit: "És el primer cop que en lloc d'avençar, es fa un pas enrere pel que fa a la construcció europea". El context electoral a Europa és un altre risc, ha dit, esmentant la immediatesa de les eleccions franceses, "però no només les presidencials perquè un mes després venen les legislatives", que generen una incertesa afegida.De Guindos ha valorat el panorama econòmic espanyol. L'evolució de l'ocupació és positiva, amb un increment de quasi l'1% en el primer trimestre. Per segon any consecutiu, el sector executiu ofereix unes xifres positives i el nivell de renda és proper al d'abans de la crisi, el 2008. El responsable d'Economia en l'executiu de Mariano Rajoy ha assenyalat com a factors esperançadors a la competitivitat i a la reducció de l'endeutament, acompanyat pel sanejament del sistema financer i haver deixat enrere la inestabilitat política que va caracteritzar el 2016. Ha elogiat el règim d'ordenació fiscal i la reducció del dèficit públic. Ha destacat la necessitat de mantenir el sistema bancari sanejat, cosa que no ha succeït en altres llocs, com Portugal, on el creixement és tan sols de l'1,5%.Però també existeixen riscos, tant en ocupació com en endeutament. Ha admès les dificultats que implica que no hi hagi majoria absoluta al Congrés, on el partit en el govern disposa només de 137 escons. Sobre la feblesa de la productivitat espanyola, De Guindos ho ha atribuït en part a la importància que ha tingut el sector de la construcció, que no és el que més garanteix la productivitat. En canvi, la puixança del sector de la robòtica i el món de la digitalització és un signe positiu de cara al futur, amb efectes quant a reducció de jornal i millores de remuneració per hora treballada.

