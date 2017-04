Els fets van tenir lloc cap a les nou de la nit de divendres al domicili familiar, a Bellvís (Pla d'Urgell) sembla ser, per una discussió. En el moment dels fets no hi havia el pare. Centenars de veïns de Bellvís van condemnar aquest dissabte a la tarda els fets davant l'Ajuntament, en una concentració on va assistir el fill petit de la víctima. El funeral de la dona va tenir lloc aquest diumenge a l'església del municipi.

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Balaguer en funcions de guàrdia, ha ordenat aquest dilluns presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 22 anys detingut per apunyalar mortalment al coll la seva mare , de 49, i ferir el seu germà de 16 anys. Se l'acusa dels delictes d'homicidi consumat, temptativa d'homicidi i lesions, segons ha informat el TSJC i tal com demanava la fiscalia. Segons fonts pròximes al cas, el jove s'ha negat a declarar.Els Mossos d'Esquadra han traslladat el noi als jutjats de Balaguer, on ha arribat a les 11.25h, després d'haver passat un reconeixement mèdic a Lleida. Una hora abans que arribés el detingut als jutjats, ho han fet caminant el germà de l'acusat, amb signes visibles de les ferides a la cara, i el seu pare.

