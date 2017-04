El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, al costat del director del LEBM, Iain Mattaj, i de Luis de Guindos Foto: Departament d'Empresa i Coneixement

El El Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) obrirà a Barcelona la primera seu que instal·la a l'Estat. Feia més de vint anys que aquest centre de recerca, que té les oficines centrals a la ciutat alemanya de Heidelberg, no obria una nova delegació. La de Barcelona se suma a les que la institució té repartides entre Grenoble (França), Hamburg (Alemanya), Hinxton (Regne Unit) i Monterotondo (Itàlia).

La seu, que s'ubicarà al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, s'ha presentat aquest dilluns en un acte presidit pel conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i pel ministre d'Economia i Competitivitat del govern espanyol, Luis de Guindos. La delegació de Barcelona estarà integrada per set grups d'investigació i una unitat de serveis científicotècnics que posaran el focus en la biologia de teixits, clau per entendre el càncer, en les malformacions congènites i en les malalties del sistema immunològic.Baiget ha celebrat l'aposta "ambiciosa" que, al seu parer, l'EMBL fa per Barcelona "amb un gran compromís econòmic i polític". "És una fita històrica en l'ambiciós i exitós sistema de recerca desplegat a Catalunya ara fa més de 15 anys", ha assegurat el conseller. El Govern ha cedit els espais del Parc de Recerca Biomèdica on s'instal·larà la seu del laboratori. A més, Baiget també ha avançat que la Generalitat es farà càrrec de les despeses de manteniment de les instal·lacions, que tindran un cost d'uns 400.000 euros anuals.El director del Laboratori Europeu de Biologia Molecular, Iain Mattaj, ha explicat que, segons el seu calendari, d'aquí un mes ja es podrà anunciar el nom del director que s'encarregarà de dirigir la seu catalana del centre. La previsió és que comenci a funcionar a ple rendiment a finals d'aquest mateix any. Matajj ha avançat que, en total, hi treballaran un centenar de persones, la majoria dels quals investigadors.

