Joandomènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Foto: ACN

Joandomènec Ros encapçala l’única candidatura a la presidència de l’entitat en les eleccions que se celebraran el proper 8 de juny. L'actual president en funcions de l’ Institut d’Estudis Catalans (IEC) lidera un equip integrat per Jaume de Puig i Mariàngela Vilallonga –membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i de la Secció Filològica– com a vicepresidents, i Josep Enric Llebot –de la Secció de Ciències i Tecnologia– com a secretari general.El termini per a presentar les candidatures a la presidència de l’IEC va finalitzar el darrer 6 d’abril sense que cap candidatura alternativa es postulés. Ros va ser elegit president per primer cop en les eleccions del 2013, amb 153 vots a favor, 23 vots en blanc i dos vots nuls, i una participació del 81%.El Consell Permanent de l’IEC va convocar formalment les eleccions el 2 de març. Tancat el termini per presentar candidatures, el proper 11 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual el candidat presentarà el seu programa, i el 8 de juny es farà el Ple extraordinari per a elegir el president.En el cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació, es convocarà un segon ple per al 6 de juliol. El president començarà a exercir el càrrec l’1 de setembre de 2017. El mandat del càrrec de president de l’IEC té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una sola vegada.

