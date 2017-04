Segons l'Associació, el local va prendre la decisió de vetar els joves de Down Lleida de forma "conscient i premeditada", ja que en les seves primeres explicacions als mitjans de comunicació va argumentar que la seva presència repercutia negativament en la seva facturació. El dia 31 els va negar l'accés amb l'argument que hi havia una festa privada, i el dia 8 abans de tornar-ho a provar un monitor de l'entitat es va avançar al grup per assegurar-se que no hi hagués cap esdeveniment privat. No hi era, va poder entrar sense problemes, però quan després ho va intentar amb el grup els van seguir vetant l'entrada, expliquen.



L'enrenou ocasionat l'endemà dels fets, expliquen, va fer que des del pub s'enviés un mail a l'associació demanant disculpes i afirmant que l'apreciació sobre la baixada de la facturació havia estat errònia. A primera hora d'aquest matí, expliquen des de Down Lleida, el propietari s'ha personat a l'associació per demanar disculpes i oferir-se a reparar el greuge com fos. Malgrat tot, la junta directiva de Down Lleida ha decidit presentar la denúncia per "coherència", ja que considera que "ens trobem davant d'un cas flagrant de vulneració dels drets de les persones amb discapacitat, en concret del dret a la no discriminació recollit a l'article 3.b de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per Nacions Unides el 2006 i ratificada per l'Estat espanyol el 2008".



La Convenció reconeix el dret al lleure de les persones amb discapacitat i en els seus principis generals estableix que els Estats han de prendre totes les mesures perquè “"cap persona, organització o empresa privada discrimini per motius de discapacitat".



"No volem que els tanquin el local ni que els imposin cap multa, només que això no torni a passar i que els propietaris del local es disculpin no davant nostre, sinó davant dels joves als quals no van deixar entrar", ha declarat aquest matí Pilar Sanjuán, presidenta de Down Lleida i de Down Catalunya.



Al respecte, Down Catalunya ha volgut expressar el seu suport a la denúncia i la seva condemna més enèrgica a aquest tracte discriminatori. I recordar que no és el primer cop que succeeix un fet així. El març de 2013 una discoteca de Sabadell ja va impedir l'accés a un grup de joves d'Andi-Down Sabadell. En aquella ocasió l'amo del local va al·legar que ho feia pel bé dels joves, perquè pensava que aquell ambient no els convenia. L'entitat també va portar els fets davant la fiscalia, i l'assumpte va acabar amb una mediació amb les costes assumides íntegrament per la discoteca. L'empresa d'oci nocturn va demanar disculpes públiques i l'entitat va desistir de prosseguir amb l'acció judicial.



Solidaritat i indiferència



Al marge de la denúncia, des de Down Lleida i Down Catalunya volen convidar la ciutadania a una reflexió sobre els fets succeïts durant la matinada del dia 8, mentre els responsables del local es negaven primer a entregar el full de reclamacions i després a signar-lo. Durant les dues hores que va durar l'estira i arronsa, i amb el grup a les portes del local i la presència d'una dotació dels Mossos d'Esquadra, hi va haver persones que van seguir entrant al pub com si res i d'altres que es van solidaritzar amb els discriminats i van optar per canviar de local.



"Com a entitats que vetllem per la qualitat de vida i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, volem agrair l'actitud de tots aquells qui van presenciar l'escena i van solidaritzar-se amb el grup de joves de Down Lleida. A la vegada, però, creiem que és preocupant que aquesta fos una postura minoritària, ja que la major part dels clients del pub van reaccionar amb indiferència, la qual cosa, cal remarcar, en un cas com aquest és sinònim de complicitat".



De tota manera, afegeixen, en les darreres hores s'ha produït un autèntic allau de mostres de suport, que han arribat en persona, per telèfon, per correu electrònic o a través de les xarxes socials. "Estem emocionats i desbordats per l'impacte que està causant aquest fet, ens alegra especialment perquè tota aquesta difusió contribuirà a assolir el que en el fons motiva la denúncia, i és que no torni a passar". Entre les innombrables mostres de suport, destaquen el pronunciament de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el de la consellera de Benestar Social i Família, Dolors Bassa, que s'ha compromès a sortir un dia de festa per Lleida amb els joves de l'associació.