Aquest govern sempre estarà al costat de veïns i veïnes víctimes de males praxis associades a especulació. Ens han votat perquè #DefensemBcn https://t.co/SWA3ujKkpr — Ada Colau (@AdaColau) April 10, 2017

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han replicat aquest dilluns a la immobiliària MK Premium que la seva feina és defensar els veïns. L'empresa ha demandat la regidora per haver-la acusat de practicar "violència immobiliària". També ha reclamat a l'alcaldessa que es retracti d'una escrit que va publicar en el seu Facebook que anava en una línia similar, amenaçant-la amb accions legals. "La meva feina és defensar els veïns", ha respost Pin en una piulada des del seu compte de Twitter. "Aquest govern sempre estarà al costat de veïns i veïnes víctimes de males praxis associades a especulació. Ens han votat perquè defensem Barcelona", ha afegit Colau.La immobiliària MK Premium va presentar el passat 3 d'abril una demanda contra la regidora de Ciutat Vella per injúries i calúmnies, en concret per haver acusat l'empresa de coaccionar llogaters de les seves finques. La companyia es refereix a diferents declaracions i comentaris a les xarxes socials per part de Pin, que parla de "violència immobiliària", de pràctiques de "matons de billetera" i de coaccions contra els veïns d'un edifici al carrer Lancaster.Pel que fa a Colau, l'empresa li demana que es retracti d'un escrit que va publicar el 30 de març, on es refereix al cara a cara que va mantenir a TV3 la seva regidora i un representant de MK Premium, referint-se a aquesta com una "empresa immobiliària que en els últims dies ha protagonitzat un mediàtic cas d'assetjament immobiliari per buidar de llogaters un edifici del barri del Raval". També qualifica el portaveu de la companyia d'"arrogant" i critica el seu "paternalisme masclista". Els serveis jurídics de la immobiliària han fet la petició expressa perquè l'alcaldessa retiri les seves paraules i no descarten emprendre accions judicials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)