Francesc Homs, a la nit electoral del 26-J. Foto: Martí Albesa

CDC va perdre una mica més de 700.000 euros en no aconseguir grup parlamentari propi al Congrés després de les eleccions espanyol de juny de 2016 i el seu compte de campanya va acabar amb menys de 16 euros, de manera que va haver de recórrer a seus fons ordinaris per pagar a proveïdors, incomplint la legislació electoral. Després d'aquests comicis, Convergència es va transformar en l'actual PDECat.Segons consta en l'informe del Tribunal de Comptes sobre les eleccions de juny de l'any passat , remès a les Corts, CDC va declarar 703.710,92 euros en despeses per enviaments gratuïts de propaganda electoral, que comptaven amb els felicitacions de la institució fiscalitzadores per ser sufragats amb la subvenció corresponent de l'Estat.Però una de les condicions que imposa la legislació per rebre aquesta subvenció és haver aconseguit grup parlamentari propi al Congrés, i Convergència no ho va aconseguir perquè no complia tots els requisits que estableix el reglament de la cambra baixa, de manera que Francesc Homs - inhabilitat durant tretze mesos pel Tribunal Suprem per la seva participació en el 9-N - i la resta de seus diputats van anar a parar al grup mixt.

