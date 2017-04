Un estudi de disseny espanyol ha creat un bressol pioner capaç de reproduir el moviment d'un cotxe. L'objectiu? Enganyar els nadons amb dificultats per dormir perquè es pensin que estan movent-se a bord d'un vehicle i així conciliïn el son amb més facilitat. El llit, que els seus creadors han batejat amb el nom de Max Motor Dreams, fins i tot imita els llums i els sons d'un cotxe en moviment.El disseny del bressol està pensat fins a l'últim detall: els acabats són de fusta de gran qualitat i amaguen el motor elèctric que genera la vibració del fals vehicle. El llit intenta imitar el moviment suau i repetitiu que ajuda alguns nens a adormir-se. També incorpora un sistema de llums LED regulables que reprodueix la il·luminació exterior dels carrers i un equip d'altaveus que simula els so dels pneumàtics sobre l'asfalt.El prototip l'ha encarregat l'empresa Ford i també inclou una aplicació amb el què els pares de la criatura poden enregistrar els sons que després volen que reprodueixi l'equip d'altaveus del bressol. D'aquesta manera, els seus dissenyadors esperen que l'experiència sigui el màxim de real per tal que el nadó no detecti l'engany. Ara bé, de moment, el llit només es tracta d'un prototip i no ha sortit a la venda.

