¿De verdad alguien se puede ofender por esto? pic.twitter.com/eFFltos54H — Pablo Machuca (@ochinabos) 5 de març de 2017

La periodista de la Sexta Diana Mata ha demanat disculpes als espectadors per haver saludat "en valencià" el corresponsal Jorge Romamce, que es trobava a Barcelona per informar sobre els actes organitzats pel PSC arran de la mort de Carme Chacón.L'anècdota no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, on els usuaris han debatut si la comunicadora havia demanat perdó per saludar en "valencià" a Catalunya o per haver fet servir una llengua diferent de l'espanyola.Amb tot, no és la primera vegada que La Sexta es disculpa per "qüestions lingüístiques". El passat març Cristina Villanueva, presentadora de l'informatiu del cap de setmana, també es va excusar per haver dit "bona vesprada" al seu company Javier Borràs, que, tot i cobrir informacions del País Valencià, aquell dia es trobava a Múrcia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)