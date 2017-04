Nens menjant fruita a l'escola. Foto: Xavier Lozano

El Departament d'Ensenyament ha atorgat més de 100.000 beques menjador per aquest curs, un 27% més que l'any passat. Concretament, el nombre de famílies beneficiàries que reben aquest ajut per finançar l'àpat a l'escola dels seus fills ha augmentat en 21.133, fins arribar a les 101.205. D'aquestes més de 100.000 beques, en gairebé 22.000 casos s'ha atorgat el 100% del cost del menjador, mentre que en prop de 79.000 s'ha subvencionat la meitat del servei.La xifra amb què s'ha arribat a aquest segon trimestre és clarament superior a la que va tancar el curs passat, quan se'n van beneficiar 85.000 alumnes. Llavors s'hi va dedicar una partida de 46 milions d'euros mentre que enguany la conselleria ja n'hi ha invertit més de 60, gairebé un 25% més. L'increment tant del finançament com del total d'ajuts atorgats es deu a la modificació dels llindars econòmics d'accés, que s'han flexibilitzat i ara utilitzen l'índex de pobresa de l'Idescat com a llindar de referència.A més, també s'ha introduït una altra modificació: l'eliminació del tram flexible per a les sol·licituds que superaven els ingressos màxims per accedir a les beques però que rebien ajuts addicionals a decisió dels consells comarcals. De fet, segons el Departament, la xifra final encara pot ser més alta perquè es van atenent al llarg del curs totes les sol·licituds presentades al setembre per les famílies. Les dades definitives es donaran a conèixer a principis de juny, al final del tercer trimestre.

