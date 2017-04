El PP vol tenir tota la informació sobre el viatge als Estats Units del president Puigdemont i de l'entrevista que va mantenir amb l'expresident Jimmy Carter . En roda de premsa, el líder de la formació, Xavier García Albiol, ha expressat novament la seva desconfiança en aspectes com si finalment es va pagar per la trobada amb Carter –fet desmentit per Govern, Diplocat i el mitjancer Ambler Moss-, el nombre de persones que van formar part de la comitiva –Albiol constata de "fonts molt fiables" que van ser set i no tres-, i que no hi hagi cap imatge de Puigdemont amb Carter. Per tot això, el PP demanarà la compareixença del conseller Romeva al Parlament. El Govern ja ha desmentit que es pagués per l'entrevista , que va durar 25 minuts."Indagarem fins al final", ha advertit Garcia Albiol, qui no descarta destinar un diputat del seu grup a què es dediqui exclusivament a l'obtenció d'informació sobre el viatge. El PP està disposat, a més, a consultar "als mecanismes que sí permet la legislació dels EUA" per conèixer els pagaments i donacions que entitats com el Carter Center reben. En aquest sentit, García Albiol no constata que el Govern hagi pagat per l'entrevista entre Puigdemont i Carter, però ha deixat entreveure que es podria haver fet a través del "Diplocat, una fundació o una empresa", indica. "Si no tenen res a amagar, que ho facin públic", ha reblat el president dels popular catalans. "I si ens hem equivocat, seré el primer en sortir i reconèixer l'error", ha assegurat."Els primers interessats són ells, i és molt més intel·ligent rebre tota la informació de manera oficial que no anar als portals de transparència", indica. Tanmateix, García Albiol afirma que "de fonts molt fiables" es deixa entreveure que hi ha una sèrie d'informacions "contradictòries", com el nombre de persones que van acompanyar Puigdemont en el seu darrer viatge als Estats Units. De les tres que s'assegura que van viatjar-hi, el líder del PP eleva aquesta xifra a set, de les quals en podria dir "el seu nom i cognom i el seu càrrec", informació que es reserva a l'espera que el Govern doni les explicacions que considera que hauria de fer.El president del PP a Catalunya considera, a més, que es podria haver magnificat la trobada Puigdemont-Carter, que diu que va ser "de quinze minutets", en paraules seves. "Fa uns dies vaig estar al congrés del Partit Popular europeu a Malta i vaig saludar la cancellera Angela Merkel dos minuts, com també al president del Consell Europeu, Donald Tusk"; ha relatat Albiol. "Però pretendre dir que vaig tenir trobada bilateral amb la cancellera no seria responsable ni seriós perquè no és creïble", ha indicat."Qui vulgui vendre com un encontre importantíssim una trobada de quinze minuts on s'ha pagat i no hi ha cap imatge, s'enganya", afegeix. "I m'agradaria que el president de la Generalitat pogués tenir reunions amb dirigents internacionals, però lamentablement amb Puigdemont hi ha una mínima representativitat: no se'l prenen seriosament", lamenta.

