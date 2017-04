Dos homes armats amb dues escopetes han intentat atracar aquest dilluns al migdia una entitat bancària del carreu Pau Casals de Girona. Després de retenir durant una estona diverses persones que hi havia a l'interior del local, els Mossos han desplegat un fort dispositiu per la zona.Diferents agents s'han situat a les cantonades amb armilles antibales i l'arma carregada. Poc després, una de les ostatges ha sortit i els ha comunicat que els atracadors no oposarien resistència. Més d'una desena de policies han entrat en tromba i han detingut els atracadors de 54 i 59, veïns de Salt i antecedents per fets similars. Segons testimonis, els atracadors anaven amb casc a l'interior mateix de l'entitat. La zona està acordonada i la unitat d'investigació treballa per recollir proves.

