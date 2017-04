Si un guàrdia Civil te cagarrines i s'absenta 10 minuts per anar a cagar probablement també li obririen expedient (amb un tinent molt estricte com aquest).

Segur que coses com aquesta en passen sovint.

Però ai las! aquesta vegada la víctima és una dona i a més no era per cagarrines sinó per una cosa que els hi pot passar a les dones. Per tant això és motiu de denúncia, de judici, de publicar-ho a la premsa, etc. I per suposat, fent-se totes les víctimes inventant-se que només ho fan perquè son masclistes, etc.