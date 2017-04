Jaume Camps declarant en el judici del cas Palau Foto: TV3

L'exdiputat de CiU al Parlament Jaume Camps ha negat aquest dilluns al judici del cas Palau haver cobrat comissions per exercir d'intermediari en els presumptes pagaments il·legals de Ferrovial a CDC a canvi d'obres públiques, que suposadament es feien a través de la institució cultural. "Nego rotundament haver cobrat del senyor Millet ni directament ni indirectament una altra cosa que no fossin honoraris i amb factura", ha assegurat com a testimoni Camps, que va estar imputat en la causa però l'acusació contra ell es va arxivar per haver prescrit.Camps ha assegurat que no va participar en la majoria de les reunions recollides a l'agenda del que era president del Palau, Fèlix Millet, i en les que sí que figura anotat el seu nom en diverses ocasions, al costat d'altres càrrecs convergents i els llavors responsables de Ferrovial i del Palau. L'agenda recull, per exemple, una reunió a l'Hotel Diplomatic de Barcelona l'11 d'abril de 2005 en què suposadament participa ell al costat del que va ser després conseller de Justícia, Germà Gordó, i Gemma Montull, que aleshores era directora financera del Palau .També es reflecteix una trobada de Camps amb Millet i amb el llavors responsable de Ferrovial Pedro Buenavuentra -acusat en la causa- l'11 de febrer de 2003; una altra del dia següent a la qual també assisteix el llavors tresorer de CDC Carles Torrent, i una tercera el 24 de març, segons recullen les anotacions del agenda confiscada el 2009 al Palau.Davant l'interrogatori del fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled, Camps ha defensat que aquestes anotacions a l'agenda contenen "errors evidents" i que per la seva banda no mereixen credibilitat. Algunes d'aquestes reunions que recull l'agenda del espoliador confés del Palau coincideixen en dates amb diversa documentació que, per al fiscal, apunten al finançament il·legal de CDC a través del Palau de la Música.Un d'aquests documents confiscats al Palau porta el concepte de proposta de pagament de març a octubre de 2003': indica un pagament personal a Camps de 32.755 euros -anotat en pessetes-, un altre a Torrent i un més a la fundació Trias Fargas, vinculada a CDC. En un altre foli hi ha una anotació manuscrita amb el nom de Jaume Camps, la quantitat de 105.000 euros, el nom de Ferrovial i la paraula "autopista" que, segons el fiscal, es correspon amb l'autopista entre Terrassa i Manresa (Barcelona), les obres va dur a terme aquesta empresa a la fi dels 80.Aquesta anotació està escrita sobre un full mecanografiada amb la quantitat de 135.000.000 euros i, a continuació, s'indica el concepte de "el 4%" que, segons el fiscal, eren els diners que es desviava per a CDC i per a Millet i Montull : 2,5% per al partit i 1,5% a distribuir entre els dos responsables del Palau.Camps ha defensat que totes les reunions que va tenir amb Millet i Buenaventura era per fer d'intermediador en les diferències que havien sorgit entre el Palau i Ferrovial amb motius de treballs per a la institució cultural però que, segons ell, res tenien a veure amb adjudicacions de obres públiques.Camps ha assegurat que ell mai va haver d'haver estat imputat i ha dit que és "víctima" per haver estat advocat de Millet durant 30 anys i de ser un més -i encara ara- de les desenes d'advocats que treballen per a aquesta constructora.

