La millora de proposta salarial feta la setmana passada per la patronal espanyola, la CEOE , va requerir de l'esforç del president, Joan Rosell, per convèncer les diverses sensibilitats de l'empresariat. La proposta inicial oferia un ventall que anava de la congelació salarial a l'1,5% d'increment, el que xocava frontalment amb la reclamació feta per les centrals sindicals CCOO i UGT d'una pujada de l'1,8 al 3%. Finalment, Rosell va proposar un increment d'entre l'1 i el 2%, amb la possibilitat d'arribar al 2,5% en cas d'empreses amb un nivell alt de productivitat.El comitè executiu i la junta directiva de la CEOE van aprovar dimecres la millora de la proposta d'increment salarial. Enrere quedaven dies de contactes interns en el si de la cúpula patronal per aconseguir una posició quasi unànime per part de l'organització, que es va assolir finalment dimecres passat.En el si de la CEOE, la decisió d'apostar per modificar la posició inicial quant a salaris va anar prenent força les darreres setmanes. L'objectiu és assolir un acord amb les grans centrals sindicals en un moment en què no hi ha majoria al Congrés i calen acords entre diverses forces polítiques. Des de la patronal volen consolidar l'estabilitat parlamentària, que es podria esquerdar si creix la conflictivitat social.En el si de la CEOE, un sector molt dur sempre ha vist Joan Rosell com a massa "tou" amb els sindicats. En el nucli dur del comitè executiu, Juan Pablo Lázaro, un dels vicepresidents i cap de la poderosa patronal madrilenya, la CEIM, sempre ha adoptat posicions més inflexibles.La proposta defensada per Rosell per incrementar els salaris fins al 2,5% va topar amb l'oposició d'un sector representat per un exponent del "búnquer", Juan Lazcano, president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC). Finalment, però, es va imposar un argument de pes: mentre l'economia viu un creixement del 3%, no es pot defensar la congelació salarial o un increment raquític dels sous. En paraules d'un empresari, "si els salaris no pugen, no sortirem de la crisi".

