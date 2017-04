Un pesquer ha localitzat a primera hora d'este dilluns al matí el cos d'un home surant a les rodalies de la costa de les Cases d'Alcanar, al Montsià, segons informa Salvament Marítim. L'embarcació Salvamar Achernar, amb base a la Ràpita, l'ha recuperat i traslladat a Vinaròs, on les autoritats judicials castellonenques se n'han fet càrrec.El cos de l'home es correspondria segons apunten tots els indicis al, al Baix Maestrat.D'altra banda, al voltant de les 10.30 hores, la Guàrdia Civil ha informat que el veler havia aparegut encallat sense ningú a bord, en una platja de Gandia.Salvament Marítim va rebre el primer avís de la manca de notícies del veler dissabte a la nit, a través d'una trucada de la Guàrdia Civil que alertava de la desaparició. L'embarcació de 7 metres d'eslora que havia salpat des de Benicarló, no va arribar al seu destí i els familiars del patró es van alertar davant la falta de notícies.La mateixa nit de dissabte, el Centre de Salvament Marítim de Castelló va mobilitzar l'helicòpter Helimer 205 i l'embarcació Salvamar Achernar que van realitzar la recerca sense obtenir resultats.Diumenge es van reprendre les operacions per mar i aire i es va rastrejar una zona compresa entre Borriana i Alcanar, fins a les illes Columbretes. En l'operatiu van participar els helicòpters Helimer 204 i 205 -de Salvament Marítim- i el Cuco -de la Guàrdia Civil-; les salvamars Achernar i Sabik, les patrulleres de la Guàrdia Civil Riu Nansa i Riu Segre, l'embarcació Salvada del Consorci de Bombers i l'avió del SAR de l'Exèrcit de l'Aire. No obstant això no es va localitzar ni rastre del veler.En el transcurs de la recerca represa aquest matí, en què ha participat l'Helimer 204, el pesquer Esperança I ha comunicat la troballa del cadàver, que ha estat traslladat a Vinaròs i posat a disposició de la Policia Judicial.

