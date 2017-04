El diputat del Partit Nacional Escocès (SNP), George Kerevan, assegura que "mentre la resta d'Europa es fixa en el Brexit, l'autèntic terratrèmol polític al continent és a Barcelona". En un article publicat aquest dilluns al diari escocès The National , Kerevan, que es va reunir la setmana passada amb Carme Forcadell al Parlament, diu que els catalans "estan decidits a convocar un referèndum d'independència al setembre tot i la fervent oposició de Madrid". Una negativa a "gestionar les discrepàncies polítiques per la via democràtica", assegura, que s'explica per la tradició franquista de l'estat espanyol i pel fet que "no s'arribés a un acord" durant la transició que ajudés a la reconciliació.Durant la seva visita a Barcelona la setmana passada, Kerevan assegura que va poder veure com "els records de la Guerra Civil i la destrucció de l'autonomia de Catalunya impregnen la ciutat". En aquest sentit, lamenta que no es tingui prou en compte "la voràgine de violència que va envoltar Espanya, i especialment Catalunya i Barcelona" durant el conflicte i "l'opressió" que va caracteritzar la dictadura Franquista. Una "matança" que no només va incloure "la prohibició de l'ús del català" sinó també "l'assassinat i l'exili de centenars de catalans". Una situació que va convèncer l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, "que els líders del Franquisme que encara quedaven no acceptarien mai la independència de Catalunya".Kerevan, un dels impulsors del grup de discussió sobre Catalunya que es va crear a principis de març al parlament britànic, explica la "desconfiança" dels catalans en l'executiu espanyol a l'hora de "gestionar les discrepàncies polítiques per la via democràtica" precisament per aquest llegat franquista i per les mancances de la transició. "No hi ha hagut cap procés de reconciliació", lamenta Kerevan "ni cap condemna del cop militar del 1936 que va derrocar el govern republicà espanyol", sinó que es va optar per"un acord tàcit que va permetre als assassins feixistes sortir indemnes". "Els assassins no han estat assenyalats públicament, mentre que desenes de milers de víctimes segueixen enterrades en fosses comunes", denuncia al The National.A continuació es va redactar una constitució que el mateix Kerevan descriu com a "democràtica", entre cometes a l'original, i que diu "consagrava el concepte d'Espanya indivisible que tenia Franco". Una carta magna que és la mateixa que "avui condemna més de 400 càrrecs electes a Catalunya per facilitar un debat sobre la independència, celebrar una consulta no vinculant l'any 2014 o, simplement, penjar una bandera catalana en el moment inoportú al lloc inadequat", sentencia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)