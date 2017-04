El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en roda de premsa aquest dilluns. Foto: ERC

ERC no comprèn la proposta nacional del nou partit dels comuns , però confia que, un cop es convoqui el referèndum, acabaran donant suport a la votació. "Sorprenen alguns dels posicionaments, quan un partit que es reivindica com a republicà i planteja trencar el cadenat del 78 i, al mateix temps, planteja mantenir-se sota la monarquia espanyola", ha apuntat el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, que ha afegit que té certa "por" que aquesta proposta "es plantegi com una tercera via que es impossible a mig termini", ja que, "quan parlen d'un canvi que no es possible, es posen al costat de l'statu quo i que res no canviï".Malgrat tot, el dirigent d'ERC ha donat la "benvinguda" a la nova formació i s'ha mostrat convençut que treballaran junts "per construir país més net, més lliure, més just". En aquest sentit, ha afirmat que està convençut que, quan es convoqui el referèndum, " donarà suport i cridaran a votar". "No entendríem una altra cosa, no fer-ho els col·locaria al costat del PP, PSC i C's", ha assegurat i, per tant, "en lloc d'abanderar el canvi, es posarien al costat dels que volen que res no canviï".En aquest sentit, Sabrià ha insistit en la crida a la unitat entre el Govern, la majoria independentista del Parlament i la societat civil que va fer el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras , "en aquests dies complexos però il·lusionants" fins assolir el referèndum. Així, ha opinat que "la clau" per celebrar-lo serà "aquesta actuació conjunta entre el Govern, el Parlament, el món municipal i la societat civil". De fet, els republicans són partidaris que els consellers i la majoria parlamentària facin un pronunciament "públic, explícit i inequívoc" per reafirmar el seu compromís amb el referèndum.Per altra banda, quant a les afirmacions de Carles Puigdemont conforme diplomàtics espanyols estan incòmodes per les pressions internacionals de l'Estat contra Catalunya, el dirigent d'ERC ha confirmat que el seu partit també coneix aquest malestar, però ha posat en valor "els resultats" de l'acció exterior del Govern, com l'entrevista del president català amb Jimmy Carter . De fet, ha subratllat que "les possibilitats que pot tenir un Govern català comparat amb la diplomàcia espanyola" són molt inferiors, cosa que suma mèrits a la seva actuació. En tot cas, ha matisat que el que hi ha "és un conflicte amb l'Estat, no amb els ciutadans espanyols", ja que "Espanya està plena de bona gent i no tenen la culpa d'aguantar un govern com el que té".

