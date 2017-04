La justícia italiana ha condemnat una parella d'avis de 78 anys a pagar 2.000 euros i les despeses del judici per “assetjament olfactiu”, un delicte que s'emmarca en la llei que regula les emissions “perilloses” de fàbriques i restaurants, com va apuntar el jutge al judici. En aquest cas en concret, però, hi ha un afegitó diferent que marcarà jurisprudència a partir d'ara a tot el país.Tot va començar al petit poble de Molfalcone, a la zona del Veneto. Els veïns es queixaven dels fums i les males olors de la parella quan cuinaven, especialment quan barrejaven la pasta amb el “fritti misti” (peix i marisc fregit). Un dels afectats va decidir tirar pel dret i va portar el cas a la justícia. “Tot el meu apartament s'impregnava d'olor de salsa. Semblava que la seva cuina fos a la meva casa”, es queixava.La justícia li va donar la raó i va acusar la parella de “comportament antisocial”. Els acusats han apel·lat en diverses ocasions a tribunals superiors però sempre han perdut el plet.I així neix a Itàlia el que ja es coneix com “assetjament olfactiu”. Amb la sentència 14467/2017, el Tribunal Suprem ha determinat que l'excés de fums i olors derivats dels olis fregits entri al codi penal, en el marc de la normativa que legisla els gasos, vapors o fums emesos o tirats a la via pública o en espais privats d'ús compartit.

