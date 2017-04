Esteve Escuer declarant en el judici del cas Palau Foto: Europa Press

L'expresident de CDC a l'Ametlla del Vallès (Barcelona) Esteve Escuer ha reconegut com a testimoni en el judici del cas Palau que l'expresident de la institució musical Fèlix Millet va sufragar despeses de diverses campanyes electorals del partit a nivell local.En la seva compareixença aquest dilluns, Escuer -ara militant de base del PDECat- ha admès que el 27 de febrer de 2007 va rebre de Millet "en efectiu" 13.000 euros per a la campanya local de CDC, però ha assegurat que pensava que eren diners personals de l'expresident i no del Palau, i que ja s'han tornat."En aquella època hi havia un alcalde que no ens agradava. Volíem canviar d'alcalde. Millet va col·laborar", ha afirmat Escuer, que ha reconegut que un rebut, localitzat en els escorcolls al Palau, va ser signat per ell. Concretament, el document va ser detectat entre els papers que l'ex-mà dreta de Millet al Palau, Jordi Montull, suposadament va traslladar a un pis pròxim per amagar-los dels Mossos d'Esquadra.Al Palau també es va trobar documentació sobre pressupostos de 1999 per a despeses electorals de CDC i factures de proveïdors que van treballar per al partit en les campanyes, i que suposadament va sufragar la institució cultural; per aquest motiu aquesta documentació estigués al Palau.Sobre aquests rebuts amb diverses quantitats, en què també apareix la seva signatura, Escuer ha dit que no se'n recorda perquè ha passat molt de temps, i sobre la signatura ha dit: "S'assembla molt, però no estic segur que sigui la meva" .Ha justificat que en aquests casos no se'n recorda perquè ell es limitava a signar "conforme s'havia pagat" però no rebia els diners directament, sinó que era Millet qui pagava diners directament als proveïdors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)