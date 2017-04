Un home va morir aquest diumenge mentre practicava esquí a l'estació de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça. L'esquiador es trobava al cim de la pista Express quan va patir un accident. Segons informa l'estació, els equips d'emergències es van desplaçar ràpidament al lloc de l'accident i van traslladar l'esquiador a un centre mèdic, on va morir a causa de les lesions que va patir.Els Mossos d'Esquadra han obert investigació per aclarir les causes de l'accident. L'empresa Boí Taüll ha expressat les condolences als familiars i amics de la víctima. L'estació col·labora amb les autoritats per aclarir les causes de l'accident.

