Fa 25 anys que TV3 va emetre 13 capítols de Teresina S.A. i l'emblemàtica sèrie segueix estant present en la memòria de molts espectadors. Prop de 3.000 persones ja han votat a Change.org en només quatre dies perquè tornin a la pantalla la Tere, la Teresina, la Mari Tere i el Tomàs, la peculiar família de germanes i germà solerts de la companyia La Cubana.Amb motiu del 25è aniversari, TV3 i La Cubana celebraran el proper 7 de maig una Teresinada popular al Teatre Coliseum. Una festa marató per a fans i seguidors de la sèrie en què es podran recuperar els 13 capítols en pantalla gran i amb la presència dels actors protagonistes. Les entrades seran gratuïtes i es podran recollir -màxim dues per persona- el dimecres 3 de maig a partir de les 12 del migdia al teatre esmentat."Teresina, S. A." podria ser el nom d'un negoci familiar instal·lat en un barri tan característic de Barcelona com és la vila de Gràcia. Però Teresina és també el diminutiu carinyós de Teresa, el nom de les Teresines, tres germanes solteres que es diuen igual i que han viscut tota la vida a Gràcia, al carrer Verdi, on es guanyen la vida amb l'economia submergida, preparant a casa comandes, "pedidos" com es diu popularment.Aquesta era la sinopsi d'una sèrie, amb l'inconfusible segell de La Cubana, que es va començar a emetre a TV3 l'abril del 1992. Vint-i-cinc anys després el Teatre Coliseum, que acull la recta final de les representacions de l'obra de La Cubana, "Gente Bien. El musical", obrirà gratuïtament les portes a tothom.Paral·lelament, dies abans de la Teresinada popular s'han organitzat diferents actes i activitats com per exemple una exposició sobre "el món de les Teresines" al primer pis del Teatre Coliseum. A la mostra, que obrirà el 20 d'abril, s'hi podran veure maquetes, esbossos, objectes i vestuari de la mítica producció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)