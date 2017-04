Àngel Colom declarant en el judici del cas Palau Foto: TV3

Àngel Colom, impulsor del Partit per la Indepdendència (PI) i exdirector de la fundació de CDC Nous Catalans, ha admès aquest dilluns al judici del cas Palau que va rebre 75.000 euros de mans de Fèlix Millet amb càrrec a fons de la institució musical. Segons ha declarat en qualitat de testimoni, Colom va acudir "de bona fe" a l'espoliador confés del Palau de la Música per la seva qualitat de "mecenes" per demanar-li diners per eixugar deutes del partit polític, originat a partir d'una escissió d'ERC i que va encapçalar amb la periodista Pilar Rahola.D'acord amb el que ha concretat davant les preguntes del fiscal anticorrupció, Emilio Sánchez Ulled, tan bon punt va descobrir que els diners no eren de Millet sinó del Palau, es va posar en contacte amb la institució per tornar-los.Colom ha recordat que el PI va generar diversos deutes "personals" a ell i a una vintena de militants més de l'extingida formació política. L'advocat de l'acusació popular exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Àlex Solà, ha insistit en preguntar qui va proposar demanar diners a Millet. L'exdirigent polític s'ha limitat a replicar que la idea va sorgir d'un "brainstorming en una reunió de militants" malgrat que eren públiques i notòries les bones relacions de Millet amb l'expresident del govern espanyol, José María Aznar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)