L'espectacle La Passió segons Sant Nebridi ha obert amb èxit la Setmana Santa a Terrassa. Diversos centenars de persones han seguit en directe, aquest diumenge a la tarda, la proposta organitzada per la productora Enfoc i la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa que ha tingut lloc a la plaça del rector Homs, davant de la Seu d'Ègara. Desenes de persones han participat en un espectacle que ha lluït per primera vegada a la ciutat, després que el 2016 s'intentés celebrar per primera vegada però que es va veure condicionat per la pluja.El muntatge s'ha dividit en cinc blocs que presentaven una recopilació de diferents maneres de viure la Setmana Santa des de diferents cultures de Terrassa, com la catalana i l'andalusa. Diverses entitats, com la Banda San José de Abrucena, els Petits Cantants de l'Escolania d'Ègara, el MC Cor, el cos de ball de Nueva Carteya o l'Esbart Egarenc, entre d'altres, hi han participat.La novetat més destacada ha estat la presentació dels Armats de Sant Pere, amb uns escuts recuperats del soterrani de l'església que no s'utilitzaven des de fa 49 anys. L'espectacle en el seu conjunt està dedicat a Sant Nebridi, l'únic bisbe d'Ègara que va assolir el títol de sant.Al matí de Diumenge de Rams, com és habitual, la plaça Vella es va omplir de palmes i palmons per a la tradicional benedicció per part del bisbe de Terrassa. Una imatge similar amb menys afluència es va repetir en diverses parròquies de la ciutat.Al barri de les Arenes, la processió de La Borriquita va treure al carrer centenars de veïns, entre participants i espectadors. La processó, que simbolitza l'arribada de Jesús a Jerusalem, va estar organitzada per l'escola Joaquima Vedruna i el grup de catequesi parroquial de Les Arenes. L'acte va acabar davant del temple de les Arenes amb la benedicció de les palmes i palmons.El primer cap de setmana de la Setmana Santa a Terrassa també va incloure un certamen popular de saetas, al Centro Andaluz de Nueva Carteya,i la inauguració de l'exposició pictòrica "Art i fe" a l'església de Santa Maria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)