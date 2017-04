Xavier Domènech, a l'assembla fundacional del partit. Foto: Un país en comú

El líder d'En Comú Podem al Congrés i cap de files de la nova formació dels "comuns" , Xavier Domènech, ha assegurat que l'absència de Podem en el nou partit no limitarà la seva acció, encara que ha dit que espera que finalment s'uneixin a la formació. En una entrevista al programa Els Matins de TV3 , Domènech ha assegurat que "evidentment l'espai està obert, no solament per a la gent de Podem que no s'ha incorporat, sinó per a molta altra gent".Domènech ha destacat que el líder de Podem, Pablo Iglesias, "té claríssim des de fa temps que a Catalunya ha d'haver-hi un espai polític propi, nou i que ha de ser un sol espai" i treballa en aquesta línia, ha remarcat. El dirigent ha explicat que el nom del partit es decidirà "aviat", ja que després de Setmana Santa començarà el procés participatiu per concretar-lo.Preguntat pel referèndum català, ha dit que el problema no està en la pregunta sinó en com es fa efectiu: "Ens hem concentrat molt en preguntes, dates i fulls de ruta. És impressionant, perquè cada setmana surt una diferent. Però hem de concentrar-nos en la feina", ha demanat.Domènech ha reclamat als partits sobiranistes que la pregunta es debati "on toca, que és en el Pacte Nacional pel Referèndum", i ha demanat que no es comuniqui abans de pactar-la a mitjans de comunicació internacionals."Catalunya té el dret a desafiar, però no ho pot fer en detriment de tot el treball que està donant resultats, pel qual sóc optimista", ha dit, ja que ha sostingut que mai s'ha aconseguit el suport internacional aconseguit.

