El Jutjat d'instrucció número 1 d'Olot (la Garrotxa) ha deixat en llibertat provisional el conductor detingut per intentar matar un home atropellant-lo amb la seva furgoneta a Riudaura. L'arrestat, que té 39 anys i té antecedents, va passar a disposició judicial aquest divendres.Com a mesures cautelars, la magistrada obliga el conductor a comparèixer dos cops al mes al jutjat i li prohibeix apropar-se a menys de 300 metres de la víctima. La causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.L'atropellament va tenir lloc dimarts a la carretera de la Cantina (N-260a). La víctima circulava pel voral de la via quan el conductor el va envestir i li va passar per sobre amb el vehicle. Els serveis d'emergència van traslladar la víctima a l'hospital Trueta de Girona en estat greu, tot i que actualment es troba estable.El cas es remunta al dimarts 4 d’abril al voltant de dos quarts d'onze del matí quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'atropellament i, quan van arribar al lloc dels fets i van analitzar les possibles causes de l'envestida, van determinar que podria ser intencionada i van delegar el cas als agents de la unitat d'investigació. Tot apunta que ho hauria fet per alguna desavinença o disputa personal perquè conductor i víctima eren veïns.Els agents van detenir l'home, que té antecedents, per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi, el mateix delicte pel qual l'investiga el jutjat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)