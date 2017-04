fem que les preguntes de l’entrevista siguin bones, que el convidat se sentí còmode però sense posar-li l’alfombra vermella i que el contingut resultant tingui, de veritat, calat periodístic i, ai las!, polític. En algun moment això devia passar pel cap dels responsables de Fora de sèrie i, sobretot, de Gemma Nierga. Es nota moltíssim que la periodista es va preocupar de valent de preparar molt bé la seva entrevista amb Miquel Roca. De totes les entrevistes “polítiques” que s’han esdevingut al programa, la seva és, de llarg, la millor., no van caminar ni canviar d’emplaçament com en altres capítols. No es va trobar a faltar perquè el contingut era absorbent i raonablement magnètic. La primera pregunta sempre és molt important perquè fixa intencions i posa l’entrevistat sobre avís del que es trobarà. En aquest cas, va ser molt encertada: “Li agrada que ara se’l conegui per ser l’advocat de la infanta”?. Segona: “Sempre ha sigut el primer de la classe, vostè?”. Caram! Nierga era amable amb el to però implacable amb el que volia que Roca li respongués. Una actitud periodística impecable., aquell programa que Nierga va presentar junt amb Susanna Griso i Fina Brunet. Li preguntaven sobre l’eròtica del poder. “Mai he tingut poder executiu”, respon ara, vint-i-quatre anys després. Sobre el cas de la Infanta, Roca va ser coherent amb la seva postura d’advocat defensor. A la pregunta “La justícia l’ha absolt però creu que la societat ho ha fet?”, va ser molt sincer: “M’importa poc”. I una consideració molt preocupant: “Fa cinquanta anys era més fàcil garantir la independència de jutges i magistrats”. Ho va dir en relació a la pressió de la premsa i les xarxes socials, però va quedar francament inquietant. De veritat fa cinquanta anys era més fàcil que ara? Això no hauria de ser sempre igual de fàcil i encara més en temps de democràcia?per a glossar la seva capacitat per lliscar sobre les pedres punxegudes i adaptar-se a tot. Ho va fer just abans d’abordar la qüestió de la independència, en la qual Roca no se sent còmode perquè no existeix unitat . Hauria sigut un molt bon moment per a posar-li imatges d’ell acompanyant Irene Rigau al judici pel 9-N. Allà no va sentir-se incòmode?quan van parlar de la família, quan li va ensenyar una foto d’Audrey Hepburn –“El meu amor”- i quan va recordar que tres vegades li van oferir ser ministre. Calvo Sotelo ho va fer acompanyant la proposta d’un badall, cosa que va fer pensar Roca que el president no n’estava del tot convençut. Sensacional anècdota. Nierga va fer molt bones preguntes i també va repreguntar quan calia. L’entrevistat, gat vell, elegant i tranquil, estava còmode i incòmode alhora. Amb guant blanc i sense escarafalls, tot fluïa i tot transpirava calat. Roca, malgrat els temes espinosos, va demostrar altura de mires i un gran saber estar.Fantàstica pregunta! “No m’atreveixo a respondre”, va contestar Roca. Abans havia revelat sentir-se molt decebut amb la revelació de Pujol de juliol de 2014. Informativament i periodísticament va ser un molt bon moment.El pròleg a una entrevista en què es va parlar de secrets i revelacions sorprenents, va ser l’estrena de Malas compañías (La Sexta), que durant dues setmanes ocuparà el lloc de Salvados, amb el mateix equip professional darrere les càmeres. El programa reconstrueix casos de corrupció i saqueig d’arques públiques amb el valuós testimoni de persones que reconeixen haver-se enriquit o haver flirtejat massa amb la zona obscura de la política i asseguren estar-ne penedides. En la primera entrega vam conèixer dos personatges rellevants: Toño Sobrino, exregidor del PP d’Alacant i Esteban Cuesta, exgerent d’Emarsa, empresa gestionadora de la depuradora de València, que durant uns anys va ser un forat negre de diners públics.la investigació i el testimoni de primera mà sobre casos polèmics i enfangats de la política espanyola. Fa bona feina, sens dubte, de fet s’agraeix moltíssim la seva preocupació per a destapar les vergonyes dels pocavergonyes que ens governen. A vegades els pot una mica massa l’exhibicionisme i la retòrica altisonant –li passa també a Garcia Farreras i Ana Pastor- tenen una marca de la casa un pèl enfarfegant. Però el fons és bo.Fabulós sobrenom no us sembla? Es veu que mai en tenia prou, que els bitllets de banc no li cabien a les butxaques. El testimoni més colpidor va ser el de Cuesta, que va reconèixer haver sigut el “tonto útil” del PP de València, va descriure la borratxera d’adjudicacions fraudulentes i generoses comissions que va viure. Va arribar a cobrar uns 25.000 euros al mes. Se’l percebia seriosament penedit. Esclar que ves a saber. “El corrupte és com la persona que té mal alè. Li has de dir que ho és perquè sinó no se n’adona”, va explicar un expert. No cal afegir gran cosa més.

