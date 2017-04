La netedat monàrquica ​també és costosa I és el govern espanyol està disposat a pagar fins a 544.500 euros per al servei de neteja de les dependències reials del Palau de la Zarzuela -on s'allotja la família reial- o del Palau d'El Pardo -propietat de la família reial, tot i que ara serveix bàsicament per allotjar-hi caps d'estat de visita-, per un període de vuit mesos.Dos edificis no precisament petits que, per mantenir-se com una patena, requereixen unes 900 hores de feina setmanals, segons els plecs de licitació, que fins i tot detallen els mètodes i freqüència de neteja de cada superfície i que l'empresa actualment adjudicatària destina actualment 29 treballadors a aquesta tasca. I només un d'ells sense jornada sencera!

