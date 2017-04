Carles Puigdemont, durant l'entrevista a Catalunya Ràdio Foto: @maticatradio

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio que cal "guanyar la batalla de la participació" per legitimar el referèndum previst per al mes de setembre. "Tots ens comprometem a fer-ho", ha destacat Puigdemont, que ha descartat que la votació no se celebri en la mesura que no hi ha cap més pla que aquest."La previsió és convocar el referèndum i, sis mesos després, fer eleccions", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha indicat que la votació es podrà finançar encara que les partides fixades hagin estat suspeses pel Tribunal Constitucional . "Em consta, pels treballs que vaig veient, que el Govern complirà amb el seu compromís", ha manifestat el dirigent nacionalista.Pel que fa al paper dels funcionaris, Puigdemont ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador. "Que estiguin absolutament tranquils. El Govern no els posarà en risc i els protegirà. El que es proposa l'executiu té una lògica democràtica aclaparadora", ha apuntat Puigdemont sobre l'avís de l'Estat inclòs dins la suspensió de les partides de la votació.El president ha revelat que no s'ha reunit ni s'ha trucat amb el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, des que es van reunir en secret l'11 de gener a la Moncloa. "Em dona llargues per trobar-se amb mi. El normal és que ell i jo ens veiéssim de forma pública", ha apuntat Puigdemont, que ha circumscrit els contactes entre administracions a assumptes sectorials, com ara la futura reunió de la junta de seguretat "Si Rajoy està disposat a parlar, jo ho estaré sempre", ha apuntat el dirigent nacionalista, que ha indicat que la conferència de presidents autonòmics i el congrés del PP van servir com a arguments al president espanyol per no fixar una data per a la reunió.La Generalitat, segons el dirigent nacionalista, es trobarà "portes obertes" a nivell internacional a l'hora de buscar el reconeixement de la independència en cas de victòria del "sí" al referèndum del mes de setembre. En aquests termes s'ha expressat Puigdemont després de la visita que van fer ahir dos congressistes nord-americans a Palau i de la creixent presència del cas català en àmbits estrangers, com ara la defensa del dret a decidir que va fer François Fillon , candidat de la dreta francesa a les eleccions presidencials del 23 d'abril."El tema està damunt la taula de la política europea, i hi ha opinió fixada sobre la qüestió. I aquesta qüestió va en la línia del sentit comú", ha apuntat Puigdemont, que ha indicat que possiblement Fillon està en contra de la independència, però no del referèndum. Sobre la seva trobada amb Romano Prodi, exprimer ministre italià, el president ha apuntat que "sap molt bé el que passa" a Catalunya. Puigdemont ha apuntat que està explorant una reunió amb la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, però que no hi ha cap data fixada."No hem pagat cap factura per entrevistar-nos amb ell. És una indecència dir això", ha reflexionat el president de la Generalitat, que ha elogiat la feina del Centre Carter. "Es tracta de jocs de politiqueria barata", ha apuntat sobre les crítiques del PP i de Ciutadans . Puigdemont ha recordat el cost "de milers d'euros" d'un retrat de l'exministre Wert, els diners que costen els vestits de la reina Letícia i "com viatja el govern espanyol"."Es té mentalitat de colònia, de no poder anar pel món", ha apuntat Puigdemont sobre les paraules de Xavier García Albiol i Fernando de Páramo. "Els està passant que tot el que han anat dient no s'està produint. Ens anem entrevistant amb gent amb tota normalitat", ha indicat en relació a l'entrevista amb Carter i la visita de dos congressistes nord-americans al Palau de la Generalitat . Puigdemont ha definit com "afable i cordial" el to de l'expresident dels Estats Units, però ha evitat revelar detalls.Preguntat sobre si la visió de Carter influirà en el rol del govern nord-americà en relació al procés català, el president ha destacat que no n'espera res en la mesura que el centre de l'exmandatari és simplement de "mediació". "No té cap funció d'influir en cap executiu", ha apuntat el dirigent nacionalista.Puigdemont ha arrencat l'entrevista recordant la figura de Carme Chacón, exministra socialista que va morir ahir de forma sobtada . "Tots ens vam sentir molt xocats. Es tracta d'una persona molt jove, d'una mare que tenia moltes il·lusions per veure créixer el seu fill", ha apuntat el president, que ha recordat els "alts nivells de responsabilitat" que va assolir dins dels governs de José Luis Rodríguez Zapatero.

