Aquest diumenge 9 d'abril sobre les 2 del migdia s'ha produït un incendi a la masia La Serra de Llobera (el Solsonès), per causes que encara s'estan esbrinant. El foc ha cremat la totalitat de la coberta de l'edifici, uns 400 metres quadrats.



Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat nou dotacions de bombers, que han donat per extingit el foc, a dos quarts de 4 de la tarda. No hi ha hagut ferits.

Foto de la casa sinistrada. Foto: Mossos d'Esquadra

La casa sinistrada. Foto: Mossos d'Esquadra

