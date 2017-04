Salvament Marítim i Guàrdia Civil busquen a les aigües del nord de Castelló un home, de 61 anys d'edat, que va desaparèixer dissabte quan realitzava una ruta en el seu veler d'esbarjo des de la costa de Benicarló fins la de Peníscola.Segons han informat fonts de la subdelegació del Govern a Castelló, l'home va sortir del port de Benicarló (el Baix Maestrat) a les 19 hores amb la seva embarcació (Covadonga) de sis metres d'eslora, i tenia previst arribar al seu destí una hora després. La família va donar avís de la desaparició a la Guàrdia Civil a les 23 hores, i es va activar l'operatiu de recerca al costat de Salvament Marítim fins a la nit, que s'ha reprès a primera hora del matí d'aquest diumenge.En el dispositiu de recerca intervenen dues embarcacions de Salvament Marítim, una de la Guàrdia Civil, tres helicòpters de Guàrdia Civil i Salvament, i s'ha incorporat un avió del Servei Aeri de Rescat (SAR) de l'exèrcit.A més, s'ha ampliat el radi de cerca cap al nord arribant al Delta de l'Ebre, al sud de Borriana, i a l'est fins a l'illa de Les Columbretes, per mar i des de terra, amb mitjans de la Guàrdia Civil, Creu Roja, protecció Civil, Consorci Provincial de Bombers, i s'ha donat avís també als clubs nàutics de la zona.Les mateixes fonts han indicat que s'estan fent gestions administratives amb tots els vaixells que van estar dissabte a la zona per si poguessin aportar alguna informació.El patró de l'embarcació, afegeixen des de la subdelegació del Govern, no va donar cap avís d'ajuda, i a la zona no estava previst cap temporal marítim.

