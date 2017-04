Dana Rohrabacher i Brian Higgins són dos congressistes dels Estats Units. El primer és republicà, el segon és demòcrata. Els dos es van reunir amb Carles Puigdemont en el viatge oficial del president de la Generalitat al país nord-americà , i aquest diumenge li han tornat la visita. Però no s'han citat només amb Puigdemont, sinó que també s'han assegut a la taula del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo -acomboiat per alts càrrecs de la Guàrdia Civil-, i de Societat Civil Catalana, entitat que treballa activament per combatre la independència de Catalunya. Al llarg del seu periple dominical, Rohrabacher i Higgins han pogut escoltar visions contraposades del procés.Asseguts al Palau de la Generalitat, els dos congressistes han tornat a escoltar per boca de Puigdemont i del el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, quins plans té el Govern per celebrar el referèndum. Una opció que Rohrabacher ha defensat públicament i que, segons Millo, es tracta simplement d'una opinió "personal" que entra en el terreny d'allò "simpàtic". Oficialment, la trobada amb el delegat espanyol a Catalunya s'ha limitat al terrorisme gihadista, però a Millo li ha faltat temps per destacar que l'estratègia de Mariano Rajoy passa per "defensar la legalitat vigent".En termes similars però molt més contundents s'ha pronunciat Societat Civil Catalana després de la cita amb els representants del Congrés nord-americà. "Una majoria de catalans no volen la independència", ha destacat l'entitat espanyolista, que ha aprofitat per denunciar -segons la seva visió- que la Generalitat es nega a "respectar l'estat de dret". També han advertit els congressistes nord-americans dels "riscos derivats de la fractura social ocasionada per la irresponsabilitat dels governants nacionalistes".L'executiu, que al llarg de les últimes setmanes ha intensificat els contactes internacionals per explicar el camí cap al referèndum i donar per fet a l'estranger que la votació se celebrarà, ha rebut Rohrabacher i Higgins amb honors a Palau. De fet, el carrilló de la Generalitat ha fet sonar les notes de l'himne dels Estats Units per fer-los una sorpresa. La reunió de treball s'ha allargat durant una hora, aproximadament, i després s'ha ofert un sopar al qual s'hi han sumat el vicepresident Oriol Junqueras i el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana.La visita dels dos congressistes arriba pocs dies després que Puigdemont viatgés en secret als Estats Units per reunir-se amb l'expresident Jimmy Carter . La cita ha comportat una gran polèmica, especialment després que el cap de files del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, defensés que la Generalitat va pagar per "dotze minuts de reunió" . El Govern ha desmentit rotundament les afirmacions d'Albiol , secundades per Ciutadans, que demanarà explicacions al Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)