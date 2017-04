Lamentablement he de confirmar la notícia de la mort de Carme Chacón. Colpit per l'emoció el nostre pensament està amb la seva família — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 9 d’abril de 2017

Chacón, el dia que va oficialitzar la seva candidatura a encapçalar el PSOE, a Olula del Río (Almeria). Foto: Arxiu ND/ACN

Carme Chacón, en una foto d'arxiu. Foto: ACN

L'exministra de Defensa Carme Chacón ha mort aquest diumenge al seu domicili a Madrid, segons ha confirmat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a través de Twitter. La socialista, de 46 anys, patia una malaltia cardíaca.Chacón, membre de l'executiva del PSOE i militant del PSC, va ser escollida diputada per Barcelona el 2000. El 2004 va ser nomenada vicepresidenta del Congrés dels Diputats fins que el 2007 va ocupar el càrrec de ministra d'Habitatge del govern de José Luis Rodríguez Zapatero i el 2008 ministra de Defensa, de fet, va ser la primera dona al capdavant d'aquesta cartera.En el 38è congrés del PSOE, celebrat el febrer del 2012, es va presentar com a candidata a secretària general del PSOE; el seu rival va ser Alfredo Pérez Rubalcaba, davant el qual va perdre per 22 vots. Al congrés extraordinari del PSOE celebrat els dies 26 i 27 de juliol del 2014 va ser triada secretària de Relacions Internacionals del PSOE fins al 2016 on va presentar la seva dimissió. Des de llavors ha estat apartada de la política activa.Chacón encara va fer ahir diverses piulades des del seu Twitter . Podeu veure un recull de fotos de la seva vida política, deChacón patia una cardiopatia congènita. Dos de cada mil nens que neixen a Espanya, neixen amb aquesta malaltia com ella va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, que reproduïm a sota.

