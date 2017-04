Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 d’abril de 2017

Se va una mujer brillante y de gran capacidad política. Lo pude comprobar personalmente. Mis condolencias a su gente

Sit tibi terra levis pic.twitter.com/gcHt5Ntm3R — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 d’abril de 2017

Impactado por la inesperada muerte de Carme. Un día triste para la política española. Todo el cariño a su familia y compañeros de @PSOE DEP https://t.co/2qrKf55LTZ — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 d’abril de 2017

Xocat per la mort de Carme Chacón. Tot el meu afecte a la família, i al seu partit @socialistes_cat . — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 d’abril de 2017

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha comparegut visiblement emocionat davant dels mitjans de comunicació després de conèixer-se la mort de Carme Chacón. "El consol que ens queda és tot el que va poder fer", ha determinat Iceta, que ha apuntat que l'exministra no deixava "indiferent" a ningú."Ens sentim més orfes, més sols i més tristos", ha destacat el primer secretari del PSC, que ha apuntat que la "convicció" de Chacón "acompanyarà sempre" el socialisme català. "Sempre la recordarem com una militant d'una sola peça", ha apuntat. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero s'ha mostrat "desolat" i ha indicat que es tracta d'una "pèrdua" per a la democràcia espanyola.La gestora del PSOE ha emès aquest diumenge a la tarda un comunicat en què ha elogiat la seva figura destacada com a dirigent de la formació. "Sempre va desenvolupar amb constància, eficàcia, sensibilitat i valentia les responsabilitats encomanades", sosté el comunicat, en què s'elogia el paper cada vegada més rellevant que va anar desenvolupant amb el pas dels anys.Un dels primers a reaccionar ha estat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha definit la dirigent socialista com una "gran política amb sentit d'Estat".Des de tots els racons de l'Estat han arribat paraules d'afecte cap al PSOE. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha definit Chacón com una "dona brillant", i ha indicat que ho va poder comprovar "personalment". Albert Rivera, líder de Ciutadans, s'ha mostrat "impactat" per la pèrdua i ha enviat ànims a amics i familiars.Les mostres de condol han arribat també des de Catalunya. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat el seu "afecte" cap a la família i també cap als socialistes catalans. El vicepresident Oriol Junqueras ha enviat el pèsam a familiars i a amics. Tant el PDECat com ERC han emès comunicats per lamentar el decés i mostrar ànims cap als familiars i companys de partit.Antoni Balmón, alcalde de Cornellà, i Pere Navarro, exprimer secretari del PSC, han atès TV3 per reaccionar a la notícia. "És impensable", ha destacat Balmón, mentre que Navarro ha volgut recordar tots els moments que han viscut junts.

