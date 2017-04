DESCANSI EN PAU ,,, Almeu Condol a la Familia i als AMICS ia tots els Socialistes que la ban apreciar en vida que no ban serTOTS ....A CARME CHACON Els dirijentes barones SocialistasBAN NEGAR A ....CARME CHACON Ser Presidenta mandar al P.S.O.E. .. No mes per SER CATALANA .. NO Per aixo si no per haber nacido en Catalunya .. JA que Carme Chacon se consideraba tan Catalana con Española EL P.S.O.E. NO LAVA VOLGUER PER SER CATALANA Ara mots que la ban repudiar no la ban volguer parlaran moltbe de ella LA HIPOGRESIA DE LA VIDA I DE LA POLITCA ....Es una gran Perdua ja que podia be fet molt encara per un SOCIALISME QUE que vaamb un Veixell sense rumbo va a la deriva no te un bon Capita quel porti ..CARME CHACON ,,,DESCANSI EN PAU ..Aquestes son de les noticias que te cauen con UN CUBU DE AIGUA FREDA ASOBRE DE COP NO TE LA ESPERAS NO SOC SOCIALISTA Pero Preferia a CARMEN CHACON DE

.PRESIDENTA DEL P.S.O.E. QUE NO PAS A SUSANA DIAZ Sempre amb la Gent CATALANA Ambla nostre Gent igual que no pensin con nosaltres