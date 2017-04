El cineasta Paco Pérez-Dolz ha mort als 95 anys Foto: Flickr

Falleció Paco Pérez-Dolz, director de la magistral A TIRO LIMPIO y para mí personalmente un gran profesor en la escuela. Gràcies, Mestre! pic.twitter.com/6oLmrYe54D — JA Bayona (@FilmBayona) 9 d’abril de 2017

El cineasta català Paco Pérez-Dolz ha mort aquest diumenge a Barcelona als 95 anys. La seva pel·lícula més emblemàtica és "A tiro limpio", la seva òpera prima, que s'ha convertit en un clàssic del cinema policíac. Amb més de cinquanta anys de carrera i una formació del tot autodidacta, Pérez-Dolz ha estat un dels professionals més valorats de la indústria cinematogràfica, primer com a secretari de direcció, després com a ajudant de direcció, i posteriorment com a productor de films industrials i cinema publicitari. Després de dirigir tres llargmetratges a la dècada dels 60, Pérez-Dolz va participar en la direcció de moltes pel·lícules de l'època. El cineasta també va exercir de mestre a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) entre el 1988 i el 1996, on va poder oferir la seva experiència a noves generacions. El 2014 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.Pérez-Dolz va néixer a Madrid l'any 1922. Cinc anys més tard, la família es va traslladar a Barcelona. És autor de tres llargmetratges: "A tiro limpio" (1963), un clàssic del cinema policíac; "El mujeriego" (1963) i 'Gedeón i Sansón' (1965). També va participar en la direcció de moltes pel·lícules de l'època. El 1956 va fer un curt didàctic sobre el setè art: "Lecciones de cinematografía". A partir de 1966, Pérez-Dolz es va passar al món de la publicitat i del cinema industrial.El cineasta també està en l'origen de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ESCAC, on va exercir de professor des del 1988 fins al 1996. A més, el 2014 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema CatalàEl 2007 Ángel Quintana, Ferran Alberich i Esteve Riambau van recollir la biografia de Paco Pérez-Dolz en el llibre 'El camí de l'ofici', publicat per Grup 62.L'ESCAC ha lamentat, a través del seu compte de Twitter, la mort de Paco Pérez-Dolz i l'ha recordat com un "professor i amic". També li ha dedicat unes paraules el director de cinema Juan Antonio Bayona, que a través de les xarxes socials ha assegurat que per ell va ser "un gran professor" i n'ha destacat "la magistral A tiro limpio". "Gràcies, Mestre!", ha piulat Bayona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)