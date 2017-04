Perfil de Twitter de la Fundació Francisco Franco. Foto: Twittter

La Fundació Nacional Francisco Franco , tot i ser un organisme privat, disposa de documents classificats com secrets. El govern espanyol, que reconeix aquest situació, demana que es retirin de consulta pública i que es traslladi a l'administració l'oportuna informació sobre els mateixos per poder protegir-los i que no es divulguin.Així li ha fet saber el govern espanyols en una resposta parlamentària recollida per Europa Press al coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, que es va interessar per aquest assumpte temorós que aquests documents secrets en mans de l'esmentada entitat privada no estiguessin adequadament custodiats.En una pregunta registrada al Congrés, Garzón va alertar que la Fundació Franco té en el seu poder documentació de la Secretaria de la Prefectura de l'Estat i de la Presidència del Govern fins al juny del 1973, quan es va nomenar president a Luís Carrero Blanco. Segons detallava en la seva iniciativa, tots aquests documents haurien "d'estar a la institució corresponent i no en una entitat privada". "Haurien de romandre en custòdia a l'arxiu del Ministeri de la Presidència i per les administracions territorials o en l'Arxiu General de Palau", argumentava el també portaveu adjunt d'Units Podem.A més, Garzón assenyalava que, vista la documentació digitalitzada i dipositada al Centre Documental de la Memòria Històrica com a conseqüència de les ajudes concedides a principi dels anys 2000 a la Fundació Francisco Franco, "s'aprecia que bona part dels documents estan classificats, molts d'ells com secrets".Ara el govern espanyol li ha contestat que, efectivament, com a conseqüència de les subvencions concedides a aquesta fundació per a l'organització del seu arxiu, "han entrat una còpia de la informació referida per la seva senyoria en el Centre Documental de la Memòria Històrica”.Després de remarcar que aquestes ajudes concedides a la fundació van ser "de lliure concurrència a entitats privades sense ànim de lucre" i tenien com a finalitat "el desenvolupament de projectes arxivístics", l'executiu detalla a Garzón com ha actuat en aquest assumpte. Així, li explica que, un cop analitzats pels tècnics facultatius els continguts documentals de les còpies enviades per la fundació, "es van adoptar les mesures oportunes encaminades a retirar de la consulta pública tots aquells materials que es consideren afectats per la normativa sobre secrets oficials".Per començar, la Secretaria d'Estat de Cultura va remetre a la fundació un escrit perquè retirés del possible accés públic l'esmentada documentació i també li va sol·licitar que remetés l'oportuna informació als organismes competents "a l'efecte de la protecció de la informació dels documents esmentats i contra l'eventual divulgació del seu contingut".

