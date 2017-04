El vehicle ha caigut a l'aigua en aquest punt Foto: El pueblo de Ceuta

Un hombre muere tras precipitarse al agua con su coche en el puerto https://t.co/uvzahWF9gM — El Pueblo de Ceuta (@ElPueblodeCeuta) 9 d’abril de 2017

Un home ha mort després de caure al mar amb el seu vehicle en el desembarcament del ferri "Jaume III" de Baleària a la seva arribada a Ceuta. El conductor, identificat com a M.H., de 59 anys, era natural del Marroc, veí del Vendrell (Tarragonès), i conduïa un Volkswagen Golf amb matrícula de Barcelona.El succés ha tingut lloc aquest diumenge cap a les vuit del matí. Ara s'investiguen les causes de l'accident, en concret perquè el conductor no ha girat a l'hora baixar la rampa seguint les indicacions i ha continuat recte fins a la vora del moll sense frenar ni accelerar, segons testimonis presencials. Les estranyes circumstàncies del sinistre són encara un enigma i s'esperen els resultats de l'autòpsia per determinar la causa de la mort.El cos del conductor ha estat localitzat pels bussos dels GEAS de la Guàrdia Civil a vuit metres de profunditat a l'interior del seu vehicle i res han pogut fer per ell els serveis d'Emergències del 061, malgrat la ràpida actuació, segons detallen fonts de l'Autoritat Portuària.

