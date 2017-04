El segon incendi ha enfonsat dues embarcacions i n'ha afectat tres més Foto: @majire1978

L'incendi d primera hora a Port Forum @324cat pic.twitter.com/pGc6qTtD4Y — Lluís de Dios JxSÍ (@Lluisddp) 9 d’abril de 2017

Els bombers, remullant una de les embarcacions afectades Foto: ACN

Cap a les 17 h els Bombers han donat per controlat aquest nou incendi al Port Fòrum, que s'ha declarat uns minuts abans de les 3 de la tarda. En el sinistre s'han cremat dos vaixells que s'han enfonsat i tres més han resultat afectats a les instal·lacions portuàries de Sant Adrià del Besòs després que, unes hores abans, es donés per extingit un foc en el mateix lloc que ha calcinat quatre embarcacions que s'han enfonsat i n'ha deixat a una cinquena cremada parcialment Protecció Civil de la Generalitat ha activat en ALERTA el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya CAMCAT a causa de l’incendi que ha afectat avui un total de deu embarcacions d’esbarjo al Port del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs.​Dels vaixells afectats, tres han quedat totalment calcinats i els altres tres han quedat afectats per la temperatura del foc. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre.Segons Bombers de la Generalitat, s'han reactivat unitats del cos després que es retiressin de la zona, en la qual havien treballat amb els Bombers de Barcelona, Salvament Marítim i la Creu Roja.Protecció Civil de la Generalitat ha activat en ALERTA el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya CAMCAT a causa de l’incendi que ha afectat avui un total de deu embarcacions d’esbarjo al Port del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs.El primer incendi s'ha saldat amb l'enfonsament de quatre iots de gran eslora –d'entre 19 i 20 metres- i un cinquè vaixell cremat parcialment. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants de les 07.15 hores d'aquest diumenge en una embarcació recreativa amarrada al Port Fòrum i les flames s'han estès ràpidament als vaixells contigus. "Quan hem arribat ja en cremaven quatre i ens hem centrat en evitar que es propagués més el foc", ha precisat Guillem Recio, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat.L'incendi ha obligat a desallotjar un total de 20 adults i un menor que es trobaven al pantalà i dins de les embarcacions. Els Serveis Socials de Barcelona els han atès i hi ha la previsió d'allotjament de dos dels afectats. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que una única persona ha resultat ferida lleu per intoxicació de fum i ha estat traslladada a l’Hospital del Mar.Els serveis d'emergències han mobilitzat 11 dotacions de Bombers de la Generalitat, deu dels Bombers de Barcelona, una embarcació de Salvament Marítim i una altra de la Creu Vermella.Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla per contaminació marina Camcat i el port ha engegat el seu pla d'autoprotecció.El foc ha provocat una densa columna de color negre que es podia veure des de tota la ciutat i part de la costa.

Les tasques dels serveis d'emergència al Port Fòrum. Foto: Bombers

Incendi al Port Fòrum (St Adrià de Besòs) que afecta com a minim quatre embarcacions. @bomberscat i @BCN_Bombers treballant #ProteccioCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 9 d’abril de 2017

#Últimahora Un incendi crema a la zona del port de Forum a Sant Adrià de Besòshttps://t.co/IFKU3AQrxL pic.twitter.com/SqyCiSDPLZ — 324.cat (@324cat) 9 d’abril de 2017

