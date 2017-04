Miquel Roca, exdirigent de l'antiga Convergència (CDC), considera que la sentència de l'any 2010 del Tribunal Constitucional sobre l'Estat d'Autonomia de Catalunya "va ser un greu error" i afegeix que "tothom accepta que va marcar un abans i un després." Això és el que ha dit en una entrevista amb la periodista Gemma Nierga al programa Fora de sèrie de TV3, on ha assegurat que no se sent "còmode" amb el moviment independentista "perquè li falta unitat".Segons Roca, "la Constitució no permet un referèndum d'autodeterminació" i per tant, "s'hauria de reformar i, en l'actual marc territorial, no tindria sentit". Ara bé, pel convergent la llei espanyola "permet solucions". Això sí, el convergent ha destacat que la mateixa "la Constitució no és una lletra, és una música" i "si la música s'interpreta malament, es nota".L'exdirigent de CDC també ha parlat del cas Pujol i com a mostra de respecte cap a l'expresident de la Generalitat ha dit que "vull ser molt estricte amb les paraules perquè hi ha molts elements molt personals, molt íntims, però vaig sentir, lògicament, una gran decepció, una gran decepció." Nierga no ha dubtat a preguntar-li si hagués defensat Pujol en els jutjats i aquest li ha assegurat que "no m'ho van demanar" i tampoc sap si li haguessin demanat què hagués fet, ja que "tinc massa proximitat amb aquest tema per a fer-ho. Hi posaria passió, bona o dolenta, però hi posaria passió i, segurament, no seria l'advocat idoni per un tema d'aquesta naturalesa". Roca destaca que "mai" va voler ser el substitut de Pujol.Parlant de defensar, Nierga li ha demanat perquè va acceptar la Infanta Cristina en el cas Nóos. Roca, sense dubtar-ho ha dit que "jo haig de complir amb la meva obligació. La meva obligació és ser advocat. Si joc crec en la innocència, defenso la innocència". Demanat per qui el va contractar, l'advocat explica que la mateixa Infanta i lamenta que la filla del rei emèrit hagi hagut d'asseure's al banc dels acusats. Sobre aquest cas diu que "si algú vol fer ús de les imatges de la infanta, que en faci l'ús que vulgui, però s'ha acabat" perquè "si es llegeix la sentència, aquesta senyora tenia una societat en la qual no era administradora i, jurídicament, quan un no és administrador ni de fet ni de dret d'una societat no és responsable de cap tipus de delicte fiscal, però no ella, ningú".Preguntat per Nierga sobre el futur de la monarquia, Roca ha respost que "tot en el món té data de caducitat, tot, fins i tot els productes de més bona qualitat" i h afegit que "ara, el que falta saber és quin és el relleu i quin és el moment i quan canvies la nevera. Això és un altre tema". La nevera, segons l'advocat, es canviarà "quan els ciutadans ho decideixin". Aquesta afirmació no ha satisfet Nierga que li ha demanat si els espanyols o els catalans i Roca, sense mullar-se, ha dit que "això depèn perquè la nevera pot tenir compartiments i, de vegades, són compartiments estancs".Roca també del cas Millet i de Narcís Serra. Del primer, l'advocat que finalment no haurà de declarar com a testimoni, diu que és molt difícil d'explicar el que va passar "però és molt bo que en parlem". Assegura que no hi ha "opacitat" i que el que sí que hi ha hagut és un "aflorament d'un fet escandalós que avui és conegut per tothom." Del segon, està convençut que Serra és innocent i afirma que l'estan defensant des del despatx. Pel que fa a la seva acusació, diu que "és molt dolent que passin aquest tipus de coses perquè es crea un clima en què tot està sotmès a la sospita."Roca no ha amagat en l'entrevista que "alcalde m'hauria agradat ser-ho, ministre, cap passió especial. Em sentia molt còmode amb la meva activitat parlamentària". Segons l'exdirigent de CDC, va intentar ser-ho però no va convèncer el seu partit. El mateix advocat ha destacat que no li pertoca valorar si Ada Colau –alcaldessa de Barcelona- ho està fent correctament, ja que "jo sóc una resta arqueològica interessant."

