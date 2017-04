El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, durant l'entrevista al 324 Foto: CCMA

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha anunciat aquest diumenge que l'entitat prepara un acte internacional de difusió i suport a la reivindicació d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, tal com va avançar NacióDigital, que se celebrarà durant el mes de maig.Elena ho ha dit en una entrevista del 324 , en la qual ha indicat que preveuen celebrar-ho a Barcelona tot i que encara ho estan "acabant de definir".Elena ha valorat el posicionament d'eurodiputats, líders internacionals i "fins i tot un candidat a la Presidència" de França, en al·lusió a François Fillon, a favor d'un referèndum, i ha recordat que un 80% dels catalans està a favor de la seva celebració.Preguntat sobre Fillon, que en una entrevista radiofònica va dir que li xocava que es negui el dret a decidir a tot un poble i que posteriorment va matisar que un referèndum hauria de celebrar-se d'acord amb la Constitució, ha valorat: "Suposo que hi haurà hagut les trucades oportunes".Elena ha assegurat que votants de tots els partits volen un referèndum, "fins i tot els votants de C's", perquè reconeixen que la manera de desencallar la situació és votant, i ha acusat els partits que ho rebutgen de tenir una actitud pueril."Una actitud de nen petit que tanca els ulls per intentar pensar que el problema desapareix", ha continuat.Segons l'exdiputat socialista, "la Constitució permetria celebrar aquest referèndum", i ha titllat de fal·làcia que es digui el contrari des de l'Executiu que lidera Mariano Rajoy."El Govern ho pot fer en l'àmbit de tot l'Estat espanyol o en l'àmbit d'un territori concret. Aquesta consulta no seria vinculant però permetria saber i conèixer l'opinió dels ciutadans", com va ocórrer amb el Brexit al Regne Unit, ha comparat.En el cas britànic, un tribunal va dictaminar que el referèndum no era suficient per activar la sortida de la Unió Europea, ja que va considerar que era potestat del Parlament de Westminster, on "la majoria dels diputats, entre ells molts que estaven en contra del Brexit, van votar a favor seu" per respectar el resultat de la consulta, ha indicat Elena."Seria legal, és el que és convenient, és el que vol la majoria dels ciutadans i negar-ho és anar en contra dels temps", ha resolt.

