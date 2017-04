El Govern de la Generalitat té un pla d’execució per organitzar el referèndum d’independència, segons ha assegurat la secretària general d’Esquerra Republicana i portaveu de Junts pel Sí al Parlament, Marta Rovira, en una entrevista a RAC1 . Rovira es mostra convençuda que el referèndum es podrà fer i no contempla cap altre escenari.En la mateixa línia que Oriol Junqueras, Rovira creu que ara és el moment que el Pacte Nacional reculli suports al referèndum, que com a molt tard se celebrarà el setembre, assegura, i s’intenti acordar amb el govern espanyol. Però això, apunta, no és incompatible amb què la Generalitat vagi preparant-se per organitzar la convocatòria sense el permís de l’Estat.Rovira també diu que no cal pactar, com ha proposat la CUP, en quin moment es podria tirar la tovallola, en funció de com reaccioni el govern espanyol.La republicana també interpel·la directament als comuns, a qui els recorda que el Parlament es va comprometre a convocar el referèndum com a molt tard al setembre i confia que s’hi acabaran sumant.Per altra banda, fonts d'ERC han explicat que el partit és partidari de fer un pronunciament "públic, explícit i inequívoc" de tots els consellers del Govern i de la majoria parlamentària independentista per "reafirmar el seu compromís" amb el referèndum davant del veto de l'Estat i les possibles inhabilitacions que pogués comportar.Aquest gest serviria per ratificar davant la societat catalana que el Govern en el seu conjunt, sense fissures, està disposat a assumir "totes les conseqüències" que puguin derivar-se de complir el seu compromís de celebrar un referèndum.

