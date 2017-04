#Egypt #Egitto Salito a 23 il bilancio provvisorio di morti nell'attentato alla chiesa di Mar Girgis pic.twitter.com/pJ0gy5BBCk — michele giorgio (@michelegiorgio2) 9 d’abril de 2017

#عاجل: صور أولية من أمام كنيسة #مارجرجس في #طنطا بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 15 على الأقل وإصابة 50 آخرين pic.twitter.com/tJcRDNwklC — شبكة رصد (@RassdNewsN) 9 d’abril de 2017

El president d'Egipte, Abdelfatá al Sisi, ha decretat tres dies de dol nacional i ha ordenat el desplegament immediat de l'Exèrcit per protegir llocs clau del país, després que el país hagi patit dos atemptats aquest diumenge. L'objectiu, assenyala un comunicat de la Presidència, és ajudar la Policia a protegir les "instal·lacions vitals".L'Església cristiana copta ha patit dos atemptats, deixant un balanç d'almenys 47 morts i 102 ferits. El papa de l'Església copta escapa il·lès d'un d'aquests atemptats a Alexandria. L'organització terrorista Estat Islàmic n'ha assumit l'autoria a través d'un comunicat.El primer ha tingut lloc a l'església copta de Sant Jordi, a la localitat egípcia de Tanta, al nord del Caire, segons ha confirmat el governador de Gharbiya, Ahmed Deif Saqr, al diari egipci Al Ahram. Aquest atac a deixat almenys 29 persones mortes i 71 ferits a conseqüència d'una explosió.Aquesta explosió ha tingut lloc a l'interior de l'església i es deu, segons fonts de l'agència oficial de notícies egípcia MENA, a un artefacte de fabricació casolana. Aquesta explosió ha passat just abans de l'inici de les celebracions del Diumenge de Rams, a l'espera de la visita del Papa Francesc a Egipte, el pròxim 28 d'abril.Els cristians coptes conformen aproximadament un 10 per cent del total de la població egípcia (uns 85 milions de persones) i les seves relacions amb la majoria musulmana són considerades un model de convivència entre religions.No obstant això, les esglésies coptes són objectiu d'atemptats islamistes com per exemple el que va costar les vides de 25 persones a finals de l'any passat, en esclatar una bomba en la catedral de San Marcos, en el districte cairota d'Abassia i que també va deixar 31 ferits.A la mateixa ciutat, la policia egípcia ha desactivat dos artefactes explosius col·locats en la Mesquita de Sidi Abdel Rahim, a la ciutat de Tanta. La mesquita, que a més inclou un santuari sufí, és considerada com la segona més important de la ciutat i ara mateix està acordonada per les forces de seguretat.Per altra banda, el papa de l'Església copta, Teodoro II, ha escapat il·lès aquest diumenge d'un atemptat suïcida a la catedral de Sant Marc d'Alexandria (Egipte), aquest mateix diumenge. Així ho ha confirmat el seu secretari Angelious Izhaq, a la cadena ON TV.Teodoro II es trobava en aquell moment a l'interior de la catedral, on presidia la cerimònia del Diumenge de Rams. L'atemptat ha causat almenys 18 morts i 66 ferits i ha arribat tres hores després de l'atac a Tanta.

