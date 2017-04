Una dona va haver de ser rescatada aquest dissabte a la tarda pels bombers d'Arbúcies i d'Hostalric després de caure per un corriol proper al Castell de Montsoriu (la Selva) per on estava passejant amb la seva parella i lesionar-se el turmell dret, cosa que l'impedia caminar. Els bombers van haver d'utilitzar una llitera de banyera i pujar-la uns dos-cents metres fins arribar a l'ambulància preparada a l'esplanada del castell.



En les tasques de rescat i van participar una ambulància bàsica desplaçada des de Breda, un camió de bombers d'Hostalric, un camió i un vehicle petit de bombers voluntaris d'Arbúcies.