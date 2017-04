Un pub de Lleida va prohibir l'entrada el passat divendres a 14 joves amb síndrome de Down que estaven de festa amb els seus monitors. Es tracta del local Fissure, ubicat a la Zona Alta, al carrer Alfred Perenya. Segons explica l'entitat Down Lleida i s'ha denunciat aquest dissabte per les xarxes socials, els joves ja van ser vetats la setmana passada pels propietaris del local, que van al·legar que hi havia una festa privada.Aquest mateix argument van fer anar el passat divendres, si bé un dels monitors va entrar sense problemes al local. Davant d'aquest fet, els joves van voler entrar, una acció que va ser impedida novament pels responsables de Fissure, que "de males maneres", van vetar l'entrada, segons explica un tècnic del grup a Segre.El grup va demanar el full de reclamacions, que va ser negat pels propietaris del local, alhora que van avisar els Mossos d'Esquadra. Tot i això, tampoc van aconseguir entrar al local. L'entitat té previst portar el cas a Fiscalia per vulnerar el dret a les persones amb discapacitats intel·lectuals.​Des del pub s'assegura que la decisió de no deixar entrar persones amb síndrome de Down es va prendre mesos enrere ja que s'havia comprovat que alguns clients marxaven al veure'ls, motiu pel qual havia baixat la facturació de l'empresa. Malgrat això, els propietaris del local han demanat perdó a l'entitat.

