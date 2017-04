Els estafadors diuen q tinten bitllets x treure'ls del seu país i convencen la víctima amb una màquina que els retorna al seu estat original pic.twitter.com/nu393G9K1g — Mossos (@mossos) 9 d’abril de 2017

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, d'edats compreses entre els 32 i els 50 anys, tres de nacionalitat camerunesa i un de txadianesa, com a presumptes autors dels delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. La banda estafava empresaris amb el mètode dels bitllets tintats.Els autors d’aquest tipus d’estafa solen captar víctimes que han publicat un anunci per la venda o traspàs d'algun negoci. Els estafadors es presenten com a possibles compradors i manifesten disposar de grans quantitats de diners que han hagut de treure il·legalment del seu país, però fer-ho els han hagut de tintar. Convencen la víctima que ells tenen un producte o màquina que permet retornar-los al seu estat original.Els fets es remunten al 2 de març quan la policia catalana va rebre la denúncia d'un home de nacionalitat pakistanesa pel segrest d'un compatriota seu. El denunciant, un empresari de Granollers, va manifestar als agents que havia rebut diverses trucades, en què un home amb accent africà li exigia un rescat de 3.500 euros per l'alliberament del segrestat, el qual venia a Barcelona en tren des d’Alemanya.En una de les darreres trucades els segrestadors li van deixar parlar amb el seu amic, el qual li va comentar que el tenien retingut a París i que si no pagava el rescat el matarien. Davant aquests fets va ingressar els diners en un compte bancari de Catalunya, tal i com li havien exigit els segrestadors, però mai va tenir coneixement del seu alliberament, motiu pel qual finalment va decidir denunciar-ho a la policia.La UCSE (Unitat Central de Segrestos i Extorsions) va iniciar una investigació, en la qual es van realitzar diverses gestions internacionals mitjançant Europol amb les policies alemanya i francesa, per localitzar la víctima i identificar i detenir els presumptes segrestadors.El dia 17 de març els investigadors van detenir un home a l'Hospitalet de Llobregat quan intentava retirar diners del compte bancari on s'havia ingressat el pagament del rescat i que havia estat obert utilitzant una identitat falsa.Les indagacions policials van permetre identificar dos membres més de la banda, els quals aquest cop havien iniciat els tràmits per estafar un empresari del sector restauració de Badalona mitjançat el mètode dels bitllets tintats.Davant aquests fets, els agents van alertar el restaurador de les intencions del grup i van establir un dispositiu per tal de detenir els estafadors. D'aquesta manera, el dia 3 d'abril van arrestar dos homes en un restaurant de la víctima a Badalona mentre intentaven realitzar l'estafa.Fruit de la investigació, els agents també van poder determinar que l'empresari de Granollers que havia denunciat el segrest també havia estat víctima d’una estafa per part de grup.L'home va aportar als Mossos dades reals dels detinguts però es va inventar el segrest per tal que la policia inicies la investigació, detingués els autors i així recuperar els més 50.000 euros que li havien aconseguit estafar. Una part dels diners els havia ingressat en el compte bancari, no com a un rescat sinó com a part de l'estafa.Per aquest motiu els agents van detenir el dia 4 d’abril l’empresari per simulació de delicte. El mateix dia van localitzar i detenir a l’Hospitalet de Llobregat un quart membre del grup criminal.Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 6 d’abril, el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.

