La policia noruega ha dut a terme una detonació controlada després de la troballa a última hora del dissabte d'un "artefacte similar a una bomba" al centre d'Oslo, segons han informat les forces de seguretat, que han assenyalat que un sospitós ha estat detingut."El baluern de la detonació ha estat major que el que poden causar únicament els nostres explosius", ha asseverat un portaveu de la Policia, que ha indicat que la zona es troba acordonada i que s'obrirà una investigació sobre aquest tema."Sembla que es tractava d'un artefacte amb capacitat per provocar danys limitats. Cal esperar al fet que arribin els resultats de les investigacions pertinents", han afirmat les autoritats.El barri multicultural de Gronland, que es troba a l'est de la capital noruega, presenta nombrosos cafès i restaurants, així com diverses mesquites. L'artefacte va ser trobat a menys d'un quilòmetre de la principal comissaria de la ciutat, que es troba a Gronland. Aquest divendres quatre persones van morir a Estocolm en un atac d'un individu que va utilitzar un camió per atropellar als transeünts d'un carrer per als vianants de la ciutat. Les autoritats, que tenen ja a un sospitós sota custòdia, investiguen l'ocorregut com un atemptat terrorista.

