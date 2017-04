En el que portem de democràcia (!) No hem tingut ni un sol president de Govern, ni Govern, bo. En pau descansi Suarez. Però com a president no es diferencia dels seus successors més que en les formes. Simplement era més senyor i més educat.



Espanya requereix un canvi polític amb urgència. Doncs no es pot mantenir l'Estat de les autonomies (que més semblen feus que una altra cosa)* amb 17 governs i 17 parlaments més, amb tot el que això comporta: una despesa brutal.



Catalunya, que és la meva comunitat, és un clar exemple del perniciós que són els governs autonòmics per als interessos bàsics de la nostra comunitat. Aquí els dóna per gastar els diners públics en processos independentistes, embaixadetes, subvencions i altres pous sense fons que cap bé fan al poble llis i pla.



Ho sento. Però ho havia de dir.





* Si tots els espanyols som iguals davant la Llei, per què en unes comunitats pagues més impostos que en altres?