Puigdemont s'ha reunit amb Jimmy Carter a Atlanta Foto: @diplocat

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha qualificat de "vergonyoses i lamentables" les acusacions del president del PPC, Xavier Garcia Albiol, que en un acte aquest dissabte a Lleida ha afirmat tenir constància que el president Puigdemont "ha hagut de pagar" per reunir-se amb l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter Pascal ha exigit a Albiol que rectifiqui i doni explicacions sobre unes afirmacions "absolutament falses i infundades". La coordinadora general del PDECat ha assenyalat que no és acceptable que Albiol utilitzi acusacions infundades sobre els diners públics dels catalans "simplement perquè no li deu agradar que el procés català es vagi internacionalitzant de la manera que ho està fent amb reunions d'alt nivell".Per a Marta Pascal, les acusacions del president del PP Català, Xavier Garcia Albiol, en què ha assegurat que té "constància" que el president Carles Puigdemont "ha hagut de pagar" per reunir-se amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter són "calumnies i mentides". "Simplement no és cert", ha defensat Pascal, qui a més ha negat rotundament que s'hagin utilitzat diners dels catalans "amb una mala finalitat".Xavier Garcia Albiol ha fet aquestes declaracions en un acte del partit a Lleida i ha titllat el segon viatge als Estats Units en una setmana de Carles Puigdemont "d'extravagància" i de"fet molt greu". El president del PP català també demanarà una compareixença del conseller Romeva i del mateix Puigdemont perquè donin comptes del contingut i la despesa d'un viatge que, segons Albiol, "posa en evidència fins a quin punt d'absurd i de ridícul ha arribat Puigdemont i el Govern de la Generalitat".

