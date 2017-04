Jordi Cuixart, durant el seu parlament Foto: ACN

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reivindicat aquest dissabte "la unitat cívica" com una eina "imprescindible per assolir grans avenços". Ho ha fet durant l'acte central de la campanya Lluites compartides, que s'ha fet al casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, en el qual Òmnium ha homenatjat als lluitadors anònims que han fet avançar el país.Cuixart ha insistit en la necessitat de "construir plegats la futura República sense exclusions". També ha assegurat que l'entitat que presideix "seguirà contribuint a normalitzar l'imaginari col·lectiu del país" perquè "Catalunya és més rica si tothom hi aporta allò que li és més substancial". En aquest homenatge hi han assistit unes 800 persones, segons un comunicat d'Òmnium Cultural.A l'acte d'aquest dissabte s'han commemorat els 40 anys de l'Assemblea de Catalunya, les lluites per un habitatge digne al Vallès o el moviment veïnal que va segrestar autobusos al Pomar de Badalona, ha recordat Jordi Cuixart. Sota la direcció escènica de Míriam Escuriola, l'espectacle El so de les lluites ha fet un recorregut per les principals lluites socials de l'últim mig segle. Moviments veïnals, sindicals, antifranquistes, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, moviments feministes i la Plataforma Aturem la Guerra, entre d'altres, han estat els encarregats de recrear accions, protestes i cassolades dins el casino l'Aliança del Poblenou.L'acte ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el conseller Raül Romeva, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, entre d'altres.Des que es va posar en marxa la campanya Lluites compartides a finals d'octubre, s'han celebrat una trentena d'actes locals per retre homenatge a les grans conquestes socials aconseguides des de tots els punts del país, que continuaran durant les pròximes setmanes i mesos.

